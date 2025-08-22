Após meses de visão embaçada, homem descobre verme vivo no olho; entenda

Um homem de 35 anos, na Índia, passou oito meses convivendo com visão embaçada e vermelhidão no olho esquerdo sem imaginar a real causa do problema. Após procurar atendimento médico, os exames revelaram uma situação rara: havia um verme vivo dentro do globo ocular.

Segundo artigo publicado em 9 de agosto no New England Journal of Medicine, o paciente apresentava também panuveíte, inflamação que atinge diferentes camadas do olho. O globo ocular estava avermelhado, a pupila dilatada e fixa, e a acuidade visual havia caído para 20/80.

Durante o exame detalhado, os médicos identificaram o parasita se movendo no chamado “segmento posterior” — região interna e mais profunda do olho. Para preservar a visão, os médicos realizaram uma cirurgia chamada vitrectomia pars plana, que retira o humor vítreo (substância gelatinosa dentro do olho) e possibilitou a remoção do verme.

Após o procedimento, o homem recebeu tratamento com glicocorticoides orais e oculares. O quadro apresentou melhora em oito semanas, mas o desenvolvimento de catarata limitou a recuperação da visão a 20/40.

O que é a gnatostomíase ocular?

A gnatostomíase ocular é uma doença parasitária causada pela infecção por vermes do gênero Gnathostoma. Embora rara em humanos, é mais frequente em países da Ásia, como Tailândia, e também no México, onde o consumo de alimentos crus ou malcozidos é comum. A infecção ocorre pela ingestão de larvas presentes em carnes contaminadas, como:

peixes;

frango;

répteis;

anfíbios.

Em situações excepcionais, as larvas migram para o olho, provocando inflamação intensa e risco de danos permanentes à visão.

Principais sintomas

Entre os sinais mais comuns da gnatostomíase ocular estão:

visão embaçada;

vermelhidão e dor ocular;

percepção de movimento dentro do olho, em alguns casos.

Mesmo após a retirada do parasita, podem surgir complicações, como catarata e perda parcial da visão. A gnatostomíase é considerada uma zoonose, ou seja, doença transmitida de animais para humanos.

Apesar da baixa incidência, o caso registrado na Índia reforça o alerta sobre os riscos do consumo de carnes e peixes crus em regiões onde o parasita circula.