Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Após meses de visão embaçada, homem descobre verme vivo no olho; entenda

Exames revelarem parasita ligado ao consumo de carnes cruas como responsável pela inflamação ocular

Hannah Franco
fonte

Homem convive meses com verme no olho antes de diagnóstico (Pexels)

Um homem de 35 anos, na Índia, passou oito meses convivendo com visão embaçada e vermelhidão no olho esquerdo sem imaginar a real causa do problema. Após procurar atendimento médico, os exames revelaram uma situação rara: havia um verme vivo dentro do globo ocular.

Segundo artigo publicado em 9 de agosto no New England Journal of Medicine, o paciente apresentava também panuveíte, inflamação que atinge diferentes camadas do olho. O globo ocular estava avermelhado, a pupila dilatada e fixa, e a acuidade visual havia caído para 20/80.

VEJA MAIS

image Cachorro com muita remela nos olhos é grave? Veja causas e dicas de como cuidar e limpar
Embora seja comum ver um pouco de remela nos olhos dos cães, quantidades excessivas ou mudanças na cor e consistência da secreção podem indicar problemas de saúde

[[(standard.Article) Andressa Urach muda cor dos olhos com cirurgia na Europa e revela resultado nas redes sociais]]

Durante o exame detalhado, os médicos identificaram o parasita se movendo no chamado “segmento posterior” — região interna e mais profunda do olho. Para preservar a visão, os médicos realizaram uma cirurgia chamada vitrectomia pars plana, que retira o humor vítreo (substância gelatinosa dentro do olho) e possibilitou a remoção do verme.

Após o procedimento, o homem recebeu tratamento com glicocorticoides orais e oculares. O quadro apresentou melhora em oito semanas, mas o desenvolvimento de catarata limitou a recuperação da visão a 20/40.

O que é a gnatostomíase ocular?

A gnatostomíase ocular é uma doença parasitária causada pela infecção por vermes do gênero Gnathostoma. Embora rara em humanos, é mais frequente em países da Ásia, como Tailândia, e também no México, onde o consumo de alimentos crus ou malcozidos é comum. A infecção ocorre pela ingestão de larvas presentes em carnes contaminadas, como:

  • peixes;
  • frango;
  • répteis;
  • anfíbios.

Em situações excepcionais, as larvas migram para o olho, provocando inflamação intensa e risco de danos permanentes à visão.

Principais sintomas

Entre os sinais mais comuns da gnatostomíase ocular estão:

  • visão embaçada;
  • vermelhidão e dor ocular;
  • percepção de movimento dentro do olho, em alguns casos.

Mesmo após a retirada do parasita, podem surgir complicações, como catarata e perda parcial da visão. A gnatostomíase é considerada uma zoonose, ou seja, doença transmitida de animais para humanos.

Apesar da baixa incidência, o caso registrado na Índia reforça o alerta sobre os riscos do consumo de carnes e peixes crus em regiões onde o parasita circula.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

verme

Saúde dos olhos
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Kaja Kallas sugere que propostas de concessão de terras à Ucrânia são armadilha da Rússia

22.08.25 17h38

Israel alerta para destruição de Gaza se Hamas não aceitar condições do país

22.08.25 16h43

Ucrânia ataca oleoduto russo conectado à Hungria, Eslováquia, membros da UE e da Otan

22.08.25 15h44

Terremoto

Terremoto de magnitude 7,5 atinge a Argentina

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 10,8 quilômetros

22.08.25 11h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Ameaças

Maduro anuncia mobilização de 4,5 milhões de milicianos ante “ameaças” dos EUA

Líder venezuelano reage a sanções e operações militares dos EUA convocando milícias camponesas e operárias para reforçar a defesa do país

19.08.25 8h58

OBJETO ESQUECIDO?

Homem vai ao hospital com dor no peito e médico encontra faca no raio-x; entenda a história

Paciente da Tanzânia viveu quase uma década com lâmina no corpo sem saber; caso surpreendeu médicos

14.08.25 20h05

INÉDITO

Existe cirurgia para depressão crônica? Colombiana é a primeira a passar por procedimento inédito

Procedimento inovador implantou quatro eletrodos no cérebro de Lorena Rodríguez, 34, para tratar depressão resistente. Cirurgia foi realizada na Colômbia e é a primeira do tipo no mundo

14.08.25 19h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda