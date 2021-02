Mãe esconde teste de Covid e condena família inteira à morte pela doença

Mãe de três filhos, Verônica García, 36, era casada com José Antonio Gómez, 33, e após esconder dos familiares o diagnóstico positivo para a Covid-19, acabou contaminando o marido e os filhos, que morreram dias depois.

A dona de casa começou a se sentir mal na segunda semana de dezembro do ano passado e decidiu procurar um Centro de Diagnóstico, em Tárib, na Venezuela, onde fez um teste rápido que deu positivo. Com medo, preferiu ficar em silêncio e não contar à família, mantendo-se isolada apenas em casa.

Com o pasasar do tempo, o estado de Verônica se agravou e ela descobriu que estava com pneumonia, foi quando iniciou o tratamento para a doença. Todos os cinco integrantes da família foram submetidos ao PCR, que deu positivo para a Covid. Em janeiro ela foi internada e dias depois precisou ser intubada.

A irmã de José, Mariela, contou que a situação do irmão também começou a piorar e ele foi hospitalizado. “Na radiografia de tórax que fizeram ao meu irmão os pulmões estavam todos manchados de pretos. Assustado, o médico perguntou se ele era fumante, ele disse que não. O médico sabia que ele estava doente e não havia recebido o tratamento adequado”, disse Mariela.

O marido já estava hospitalizado quando Verónica morreu. No dia seguinte, José também acabou não resistindo e faleceu. No momento em que a família ainda vivia o luto do casal, o quadro de Nicol, uma das filhas, se complicou e, no caminho para o posto de saúde, ela acabou vindo à óbito.

Logo depois foi a vez de outros dois filhos do casal, Jhoneider e Jhoneiker, também apresentarem os sintomas e serem internados no Hospital Central de San Cristóbal. “O laudo médico indicou que ambos tinham broncopneumonia”, explicou Mariela. Nesse mesmo dia, os dois irmãos morreram.

“É importante que todas as pessoas estejam vigilantes. Os membros das famílias têm que tomar cuidado para não ter contato direto dentro de casa. Nada de abraços ou beijos. Ao apresentar sintomas, procure atendimento médico urgente e faça acompanhamento. Não deixe para depois”, aconselha.