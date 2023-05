Após desafio em live, influenciador digital morre pelo consumo de bebidas alcoólicas

Um influenciador digital chinês, conhecido como "Sanqian" ou "Irmão Três Mil", morreu após consumir várias garrafas de Baijiu. Trata-se de uma bebida alcoólica com teor entre 35% e 60%. De acordo com o jornal Shangyou News, o jovem de 34 anos chegou a ficar ao vivo na versão chinesa do TikTok e virar várias bebidas alcoólicas.

Ainda segundo a imprensa internacional, os influenciadores competem entre si em desafios para obter prêmios do público. Aqueles que perdem normalmente são submetidos a punições, como foi o caso dele. O desafio foi concluído por volta da 1h e o jovem foi encontrado sem vida às 13h do dia seguinte.

Esse tipo de "entretenimento on-line" na China movimenta uma quantia considerável de dinheiro em publicidade. Os streamers se desafiam com tarefas incomuns e exibem um estilo de vida luxuoso. A morte desse influencer poderá gerar um aumento no debate sobre a regulamentação dessa atividade.