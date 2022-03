Após caso de sinusite, jovem tem parte do crânio retirado; entenda

Uma jovem chamada Natasha Gunther, de 25 anos, que mora nos Estados Unidos, precisou ter uma parte do crânio retirada após um caso grave de sinusite. Após apresentar infecção e ser medicada com antibióticos, os sintomas pioraram e ela teve que passar pela neurocirurgia de emergência.

Em uma rede social, ela relatou como tudo aconteceu: "eu continuei indo ao meu médico, que prescreveu antibióticos para uma infecção sinusal normal. Mas fiquei tão mal a ponto de vomitar muito e ter enxaquecas horríveis", explicou Natasha.

A jovem alertou sobre os quadros de sinusite que parecem "simples", mas que precisam de atenção: "tudo começou porque eu tive muitas sinusites no ano passado. Eu tive cinco ou seis delas", contou.

Segundo Natasha, a cirurgia emergencial ocorreu em 12 de dezembro do ano passado, após ela ser forçada pelos pais a fazer uma tomografia. Na mesma noite, ela fez a craniotomia. No procedimento, os cirurgiões descobriram uma grande quantidade de bactérias no crânio da jovem, causadas pelas infecções sinusais. "Essa massa moveu meu cérebro 9 milímetros para a direita", relatou ela.

Confira o relato:

A jovem ainda contou no vídeo que os médicos falaram que ela morreria em uma semana se não tivesse ido ao hospital. Natasha será submetida a uma nova cirurgia neste ano, para reconstruir o crânio.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)