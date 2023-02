Após atualização do iOS, aplicativo Google Fotos apresenta erros; veja como solucionar

Usuários da Apple que realizaram a atualização para o iOS 16.3.1 relataram erros no Google Fotos. O aplicativo passou a apresentar travamento, impossibilitando o gerenciamento da biblioteca de fotos. Na manhã desta terça-feira (14), a Google lançou uma atualização do aplicativo que corrigiu a falha.

O problema foi relatado por diversos usuários, apesar de não ter sido geral. Outros aplicativos, como o Gmail e o Google Drive não apresentaram o mesmo problema. O motivo do erro no aplicativo ainda não está claro, tendo em vista que a atualização do iOS tem como objetivo apenas consertar erros e alguns problemas de segurança, segundo a Apple.

O porta-voz do Google, Michael Marconi, em entrevista para o portal The Verge, afirmou que a empresa estava ciente do erro e que lançou a atualização 6.23.1 para o aplicativo, resolvendo o problema.

Como solucionar o erro do Google Fotos em dispositivos Apple?

Acessar a loja de aplicativos do seu dispositivo Apple;

Buscar pelo aplicativo Google Fotos;

Atualizar o aplicativo Google Fotos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)