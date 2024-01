Após 52 anos, rainha da Dinamarca abdica do trono

Em um pronunciamento transmitido pela televisão, a rainha Margarida II da Dinamarca anunciou que vai deixar o trono em janeiro de 2024. Ela agradeceu ao apoio dos diferentes governos e do parlamento dinamarquês ao longo dos 52 anos em que ocupou o cargo.

A monarca deixará o trono no próximo dia 14 e o príncipe Frederico, seu filho, assumirá a função. Margarida II afirmou que a decisão foi tomada após ela passar por uma cirurgia nas costas em 2023.

Margarida II tirou títulos de netos para "o próprio bem" dos herdeiros. Tomada em outubro de 2022, a decisão liberou os filhos do príncipe Joachim da rainha das obrigações com a coroa.

Segundo a rainha, a escolha foi "difícil". Mas serviu para "proteger a monarquia do futuro", ao diminuir o número de membros da realeza. À época, o príncipe Joachim disse que a mãe não conversou com ele sobre a decisão e disse que tinha uma relação ruim com o irmão, Frederico.

Margarida II é prima de Elizabeth II da Inglaterra, que faleceu em 2022.