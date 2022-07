Após 50 anos, 'Garota Napalm' passa por último tratamento de pele

A "garota Napalm", menina que ficou mundialmente conhecida por foto na Guerra do Vietnã, passou pelo último dos 12 tratamentos para queimaduras que estava realizando.

Kim Phuc era uma criança de 9 anos quando foi fotografada, fugindo e em desespero, após uma bomba de napalm atingir sua vila, no Vietnã.

“Ouvi o barulho, bup-bup bup-bup, e de repente havia fogo em todos os lugares e vi o fogo por todo o meu braço”, disse Phuc na terça-feira (28), de acordo com a NBC 6 South Florida. As informações são do G1.

A garota Napalm, que agora mora em Toronto, disse esperar que o mundo aprenda "a viver com amor, esperança e perdão". "Se todos puderem aprender a viver assim, não precisamos de guerra nenhuma", disse em entrevista.

A fotografia, tirada em 8 de junho de 1972, ganhou um Prêmio Pulitzer para o fotógrafo Nick Ut e se tornou uma imagem definidora da guerra por conseguir registrar o horror da Guerra do Vietnã.