Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Após 24 anos, filho lê carta deixada por comissária do 11 de Setembro

Mensagem escrita por CeeCee Lyles, tripulante do voo 93, foi guardada por professora e entregue ao filho em 2025

Hannah Franco
fonte

Carta deixada por vítima do 11 de setembro chega ao filho mais de duas décadas depois (Reprodução/Youtube)

Uma carta escrita por CeeCee Ross Lyles, comissária de bordo que morreu nos atentados de 11 de setembro de 2001, chegou às mãos de seu filho, Jevon Castrillo, 24 anos depois. O bilhete, redigido pouco antes da tragédia e guardado por mais de duas décadas pela professora Tammy Thurman, foi entregue em setembro de 2025, em uma reportagem da emissora WPTV, na Flórida (EUA).

Na mensagem curta e emocionante, Lyles comemorava o esforço do filho, então criança, ao terminar sozinho a leitura de um livro e expressava o orgulho que sentia por ele. “Ontem à noite, Jevon leu um livro que trouxe da biblioteca. Ele o leu de capa a capa. Eu disse a ele que escreveria um bilhete para dizer o ótimo trabalho que ele fez”, escreveu a comissária, em um dos últimos registros deixados antes de sua morte.

VEJA MAIS

image Como três vítimas do 11 de setembro nas Torres Gêmeas foram identificadas quase 24 anos depois

image Ligação impediu Michael Jackson de morrer no 11 de setembro; entenda
Cantor tinha reunião marcada no World Trade Center, mas se atrasou após passar a madrugada após uma ligação

Bilhete guardado por duas décadas

A carta foi entregue originalmente à professora Tammy Thurman, educadora de Jevon no jardim de infância, poucos dias antes dos ataques de 11 de setembro. Thurman, comovida com a lembrança, decidiu preservar o bilhete mesmo após mudar de escola e perder o envelope original. Em 2024, reconhecendo a importância emocional do documento, procurou meios de devolvê-lo ao filho de Lyles.

O reencontro aconteceu em 2025, durante uma chamada de vídeo mediada pelo jornalista Jon Shainman, da WPTV. Hoje adulto e pai de um bebê de três meses, Jevon se emocionou ao ler as palavras deixadas pela mãe. “Era exatamente algo que ela teria dito”, afirmou, com a voz embargada. Thurman também se comoveu com o momento: “Como mãe, sei que você precisa ver essas palavras da sua mãe. Ela era uma mulher maravilhosa e você, um aluno maravilhoso”.

Sobre a comissária

CeeCee Lyles era ex-detetive e atuava como comissária de bordo da United Airlines. No dia 11 de setembro de 2001, estava a bordo do voo 93, sequestrado por terroristas da Al-Qaeda. A aeronave caiu em Shanksville, na Pensilvânia, depois que passageiros e tripulantes reagiram ao sequestro, impedindo que o avião atingisse alvos estratégicos em Washington, como o Capitólio ou a Casa Branca.

image Estátua em homenagem a CeeCee Lyles em Fort Pierce, na Flórida, relembra a coragem da comissária do voo 93. (Reprodução/Facebook)

Durante o sequestro, Lyles conseguiu ligar para o marido e deixar mensagens para a família. “Estou em um avião que foi sequestrado. Por favor, diga aos meus filhos que os amo muito”, disse em sua última ligação. À época, Jevon tinha apenas seis anos.

Hoje, CeeCee é lembrada como heroína nacional nos Estados Unidos. Uma estátua em sua homenagem está erguida em Fort Pierce, sua cidade natal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

11 de setembro

torres gêmeas
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Irã, Hamas e houthis desafiam consenso internacional por fim da guerra, avalia Schanzer

29.09.25 22h47

Venezuela prepara decreto de estado de exceção em caso de 'agressão' dos EUA

29.09.25 22h07

YouTube pagará US$ 24,5 milhões para encerrar processo sobre suspensão da conta de Trump

29.09.25 21h53

UE/Costa: saúdo plano de Trump para pôr fim à guerra em Gaza, a situação é intolerável

29.09.25 21h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Mulheres são mortas ao vivo em transmissão; entenda o caso

Com imagens divulgadas simultaneamente na internet, três jovens foram assassinadas na Argentina e ao menos 12 pessoas foram presas

26.09.25 14h37

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Mulher é hospitalizada após pedido de casamento com escolha de anel errado; entenda

Casal passou a primeira noite como noivos em um pronto-socorro

22.09.25 9h20

ACIDENTE

VÍDEO: homem morre após cair de coqueiro em praia; árvore quebrou durante escalada

Acidente aconteceu em praia da Costa Rica e foi registrado por banhistas; vítima caiu de cabeça na areia

26.09.25 22h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda