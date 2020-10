Aos 85 anos, José Mujica deixa cargo de senador no Uruguai

O ex-presidente do Uruguai, José Mujica, 85, renunciou ao seu mandato de senador pelo país nesta terça-feira (20). Ele disse que a pandemia do coronavírus fez com que ele antecipasse a decisão, já que o cargo exige contato constante e direto com a população.

Últimas palavras de José "Pepe" Mujica como senador da República Oriental do Uruguai são dirigidas aos jovens.



"Triunfar na vida não é ganhar. Triunfar na vida é se levantar e começar de novo cada vez que se cai". pic.twitter.com/hxVllIkZNV — Rogério Tomaz Jr. (@rogeriotomazjr) October 20, 2020

"Esta situação me obriga, com muito pesar, por minha profunda vocação política, a solicitar que se tramite minha renúncia à cadeira que os cidadãos me concederam", escreveu Mujica, em uma carta lida em sessão extraordinária do Senado.

"Isso não significa o abandono da política, mas sim o abandono da linha de frente por entender que um bom dirigente é aquele que deixa pessoas que o superam com vantagem. Vou agradecido, com muitas recordações e profunda nostalgia. A pandemia me derrubou", disse.

Doente

Mujica tem uma doença autoimune chamada Síndrome de Strauss, que, junto com a idade avançada, o coloca no grupo de risco para a Covid-19.

Ele já havia dito algumas vezes que iria deixar o cargo. No fim de setembro, ao votar em eleições regionais, ele afirmou que a renúncia aconteceria em outubro.

Conhecido como "o presidente mais pobre do mundo", Mujica nunca deixou de aparecer em eventos oficiais.