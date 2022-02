Ao menos 26 pessoas são eletrocutadas em mercado no Congo

Na República Democrática do Congo, pelo menos 26 pessoas foram eletrocutadas em um mercado nesta quarta. As vítimas morreram depois que um fio de alta tensão caiu em um canal que atravessa o mercado popular matadi kibala ao oeste de Kinshasa, capital do país.

Até o momento, foram confirmadas 26 mortes pelas autoridades, mas testemunhas do acidente afirmam que o número pode chegar a 30 vítimas.

“Fortes medidas serão consideradas para que tal caso não volte a acontecer”, disse o primeiro-ministro Sama Lukonde para jornalistas presentes.

Nas redes sociais, pessoas que estavam presentes compartilharam o momento minutos depois do acidente. Veja: