Ao menos 17 pessoas morreram durante tempestade de inverno nos Estados Unidos

Uma onda de frio extremo deixou pelo menos 17 pessoas mortas nos Estados Unidos, neste domingo, 25. A onda de frio vinda da Sibéria está causando a queda das temperaturas no país. O serviço de meteorologia dos EUA alertou que as pessoas expostas às baixas temperaturas estão sujeitas ao congelamento em poucos minutos. As informações são do Metrópoles.

Segundo informações da emissora NBC, as mortes aconteceram devido às condições climáticas, sendo a maioria em acidentes de trânsito. Um engavetamento, em Ohio, envolveu 50 veículos, matou pelo menos dois motoristas e deixou vários feridos.

As tempestades de inverno deixam em alerta 200 milhões de pessoas em 48 dos 50 estados dos EUA. Após atingir a região Oeste, o frio chegou à costa leste americana neste fim de semana.

A tempestade, chamada de Elliot, causa fortes nevascas e temperaturas de até -50°C. Devido a isso, milhares de norte-americanos não conseguiram embarcar nos aeroportos. Mais de 5 mil voos foram cancelados até a véspera de Natal, a maior parte nos aeroportos internacionais de Chicago O’Hare e Denver, segundo o rastreador FlightAware. Outros 24 mil foram adiados.

Vários estados declararam emergência, como Nova York, Geórgia e Carolina do Norte.