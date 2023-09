Antes e depois de cirurgia plástica em idosa de 68 anos gera polêmica: 'Não acredito'

Um conjunto de procedimentos estéticos, incluindo uma cirurgia plástica, em uma mulher de 68 anos vem provocando polêmica na web turquia. A clínica que realizou os serviços compartilhou na internet o famoso "Antes e Depois" e os internautas duvidaram do resultado. O que mais se viu foi a frase: 'Não acredito'.

VEJA MAIS

As imagens compartilhadas deixaram os seguidores desconfiados, mas a clínica de Istambul, na Turquia, garante serem reais. As imagens, postadas no dia 10 deste mês, pela clínica de estética responsável, que fica em Istambul, na Turquia, mostram uma diferença chocante no rosto da senhora.

"A nossa adorável paciente Miss Dilek após dois anos de rinoplastia, de lifting facial e cirurgias de blefaroplastia, retirada do excesso de pele", diz o perfil.