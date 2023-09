Antes e depois: Sasha faz transformação radical e muda tom dos cabelos para ruivo

A filha da Xuxa, Sasha Meneghel, fez uma transformação no visual e mudou tom dos cabelos para ruivo dourado. O resultado foi compartilhado nas redes sociais no domingo (17). Entre elogios, a também modelo comentou: "Uma nova skin desbloqueada: RUIVA".

Xuxa foi só admiração pela filha: "Sashavilhosa.. gostosa, linda, suculenta…", comentou. Bruna Marquezine também deixou o recado: "Muito linda e muito mãe da Bela!". A mudança das madeixas ficou por conta do profissional Anderson Couto.

O comprimento segue longo, com franja iniciando abaixo do queixo. Nas imagens de divulgação, ela aparece com os fios ondulados e a maquiagem leve. Veja o antes e depois.

(Instagram / @sashameneghel / @truss)