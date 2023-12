Anel de R$ 4 milhões é encontrado em aspirador de pó de hotel em Paris; entenda a história

Um episódio curioso envolvendo um valioso anel ocorreu no Hotel Ritz de Paris, quando a joia, avaliada em R$ 4 milhões, foi encontrada em um aspirador de pó. Segundo informações do jornal Le Parisien, a hóspede relatou que percebeu o desaparecimento do anel após deixá-lo no quarto enquanto saía para fazer compras na cidade por algumas horas. Suspeitando de um funcionário, a hóspede expressou preocupações.

O hotel, por meio de um comunicado ao periódico, agradeceu ao pessoal do Ritz Paris pela mobilização na busca pela joia, destacando a dedicação e profissionalismo diários da equipe.

Essa não é a primeira vez que eventos controversos estão relacionados ao Ritz de Paris. Em 2018, um membro da família real saudita relatou um roubo de aproximadamente 800 mil euros de sua suíte. Além disso, alguns meses antes, cinco homens armados fugiram do Ritz com mais de 4 milhões de euros em joias roubadas das vitrines do hotel.

Com uma história rica de 125 anos, o Hotel Ritz de Paris já recebeu diversas personalidades em suas mais de 150 suítes. O bar do hotel, inclusive, foi batizado em homenagem a Ernest Hemingway, um ilustre frequentador. Outras figuras notáveis que foram hóspedes incluem Coco Chanel e Edward 7º.

Em 1979, o Hôtel Ritz Paris foi adquirido pelo empresário Mohamed Al-Fayed, pai de Dodi Al-Fayed, namorado da princesa Diana em 1997. Vale ressaltar que foi na Suíte Impériale que Lady Di dormiu e fez sua última refeição antes do fatídico acidente que resultou em sua morte, sendo perseguida por paparazzi pelas ruas de Paris.