Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Americanos não estão felizes com imigração e economia de governo Trump, mostra pesquisa

Estadão Conteúdo

Os americanos, no geral, não estão satisfeitos com a forma como o presidente dos EUA, Donald Trump, lida com questões como imigração e economia, mas são mais positivos em relação à sua abordagem rigorosa contra o crime, mostra a pesquisa do The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

De acordo com a pesquisa, 81% dos americanos vê o crime no país como um "grande problema" nas grandes cidades - uma preocupação que Trump aproveitou ao mobilizar a Guarda Nacional para o Distrito de Columbia e ameaçar expandir esse modelo para cidades em todo o país. A abordagem do republicano parece estar o ajudando: sua taxa de aprovação geral aumentou ligeiramente, de 40% em julho para 45% agora.

No entanto, a pesquisa mostra que há menos apoio público para tomadas federais de departamentos de polícia locais, sugerindo que as opiniões podem mudar nas próximas semanas ou meses, dependendo de quão agressivamente Trump persiga suas ameaças.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/IMIGRAÇÃO/ECONOMIA/APROVAÇÃO/PESQUISA/AP
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Peru: Ministério Público faz buscas na casa do irmão da presidente Dina Boluarte

27.08.25 16h23

Zelensky afirma que prepara garantias de seguranças, mas que Rússia envia sinais negativos

27.08.25 16h23

Alemanha lança iniciativa para recrutar militares sem retomar serviço obrigatório

27.08.25 16h13

EUA impõem sanções à rede de financiamento de programa de armas da Coreia do Norte

27.08.25 16h13

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ALERTA

Peste negra de volta? Caso nos EUA reacende alerta sobre doença que matou milhões na Idade Média

Morador da Califórnia foi diagnosticado com peste bubônica após acampamento; autoridades reforçam que doença ainda circula em áreas rurais e pode ser grave se não tratada

23.08.25 17h15

Mundo

Colômbia sofre ataques terroristas antes de Lula chegar ao país

País sofreu explosões na cidade de Cali e um helicóptero da polícia foi atacado por um drone

21.08.25 19h58

eita

Seis cabeças humanas são encontradas em estrada de área de atuação do narcotráfico

A polícia não divulgou se há algum grupo criminoso suspeito ou alguma motivação para o crime

20.08.25 14h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda