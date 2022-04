Alongamento de unhas pode abrigar mais de 30 tipos de bactérias, diz biólogo

A tendência do alongamento de unhas, adepta por diversas celebridades, pode favorecer o acúmulo de bactérias e fungos se não for acompanhada de uma rotina de higiene diária. As pesquisas já encontraram 32 tipos de bactérias e 28 de fungos debaixo das unhas alongadas, afirma o biólogo Jeffrey Kaplan em entrevista ao jornal USA Today. As informações são do Metrópoles.

A maior parte dos microorganismos encontrados são inofensivos à saúde. No entanto, alguns podem levar à deformação das unhas, inchaço no local e dor em casos de infecção. Foi encontrada a bactéria MRSA, que é resistente à antibióticos e causa graves infecções em pacientes hospitalizados.

Naturalmente, os microorganismos se acumulam sob as unhas depois de ações como tocar objetos e superfícies contaminadas, cutuca o nariz e a boca. O biólogo também alerta que a tendência torna mais frequente o acúmulo de fungos e bactérias.

“Quanto mais longa a unha, mais área de superfície há para os microrganismos aderirem”, alertou o professor da American University, nos EUA. O acúmulo independe se as unhas são de gel, acrílicas ou naturais.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de política)