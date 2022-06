‘Alien Negro’: francês faz várias modificações no corpo e ostenta ‘duas bocas’

Um francês de 33 anos fez inúmeras modificações pelo corpo na tentativa de se assemelhar ao que imagina ser um ‘extraterrestre’. Anthony Loffredo compartilha os resultados nas redes sociais, causando diferentes reações entre os seus seguidores. Em um dos vídeos mais recentes, ele mostra a abertura de uma "segunda boca" no seu rosto. Para isso, coloca a língua, bifurcada, dentro do buraco da "segunda boca", que, por meses, ficou coberta por uma espécie de alargador. As informações são do Portal UOL.

O homem, que também trabalha como tatuador, afirma que está com 87% da sua meta de modificação corporal completa. Ele já pintou os olhos, cortou parte do nariz e até mesmo amputou dedos.

Anthony Loffredo preserva partes do corpo que ele retira cirurgicamente, como dedos e uma orelha, em jarros, e chega inclusive a publicar as imagens das suas partes do corpo arrancadas e preservadas nas redes sociais.

Algumas mensagens citam que ele tem "problemas psicológicos" e precisa "buscar ajuda". Outros afirmavam que ele deveria abrir uma conta para postar fotos eróticas online.