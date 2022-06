Alemão de 101 anos é condenado por crimes nazistas

O alemão Josef Schütz, de 101 anos, foi condenado nesta terça-feira (28) a cinco anos de prisão por cumplicidade no assassinato de milhares de pessoas quando era guarda em um campo de concentração alemão durante o Holocausto. Ele é a pessoa mais idosa acusada por crimes nazistas.

Schütz foi suboficial da Waffen SS, unidade nazista de combate. Ele foi condenado por relação com o assassinato de 3.518 prisioneiros, entre 1942 e 1945, no campo de Sachsenhausen, ao norte de Berlim.

A sentença é superior aos três anos contemplados no direito alemão em casos de cumplicidade em assassinato. A defesa já havia afirmado que apresentaria recurso de apelação, o que pode atrasar o cumprimento da sentença até o início de 2023.

Schütz era suboficial em unidade nazista: 'cumplicidade' no assassinato de 3.518 prisioneiros, de 1942 a 1945 (Adam Berry / AFP)

Dada a idade avançada e a saúde frágil do acusado, é pouco provável que ele seja preso. O réu nega participação nos crimes e diz que no período do Holocausto trabalhou como agricultor.

Na audiência em quer foi condenado, o ex-guarda do campo de concentração escondeu o seu rosto atrás de uma pasta ao chegar à academia usada como tribunal improvisado, em Brandenburg an der Havel, no leste da Alemanha.