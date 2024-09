Alemanha envia avião militar ao Líbano para retirar pessoal diplomático e suas famílias

A Alemanha anunciou, nesta segunda-feira (30), o envio de um avião militar ao Líbano para retirar o pessoal diplomático e suas famílias, assim como cidadãos alemães com problemas de saúde.

"Um avião A321 da Força Aérea voou hoje para Beirute para apoiar a saída de colegas e suas famílias", detalhou um comunicado conjunto dos ministérios das Relações Exteriores e da Defesa.

"Cidadãos alemães que estão particularmente em risco devido a circunstâncias médicas também estão sendo retirados no avião da Bundeswehr", afirmou o comunicado.

Israel tem bombardeado alvos do grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, em Beirute e no leste e sul do Líbano, em ataques que mataram centenas de pessoas e forçaram outras centenas de milhares a fugir das suas casas.

A embaixada em Beirute continua funcionando para ajudar os cerca de 1.800 cidadãos alemães no país, e apenas o pessoal não essencial da embaixada e as suas famílias serão retirados.

"A embaixada continua apoiando os alemães que permanecem no Líbano na sua saída por meio de voos comerciais e outros meios", acrescentou o comunicado.

"Os ministérios das Relações Exteriores e da Defesa continuam a coordenar isso muito de perto", indicou, depois de Berlim ter aumentado o seu nível de alerta no fim de semana para missões em Beirute, Tel Aviv e Ramallah, na Cisjordânia ocupada.

"Estamos atualmente em uma fase em que apoiamos a saída (dos cidadãos), mas não em um cenário de evacuação", explicou um porta-voz do governo alemão.

O comunicado reiterou que "todos os alemães no Líbano foram instados a deixar o país desde outubro de 2023".