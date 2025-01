Agências de fotos Getty e Shutterstock anunciam fusão

A agência Getty Images vai se fundir com o banco de imagens Shutterstock para criar um gigante no setor de conteúdo visual, anunciaram nesta terça-feira (7) as duas empresas americanas em um comunicado de imprensa conjunto.

Com esta operação, ambas as empresas pretendem unificar as suas gigantescas plataformas e bancos de imagens para conseguirem simultaneamente uma economia entre US$ 150 milhões e US$ 200 milhões (R$ 916 milhões e R$ 1,2 bilhão) nos três anos seguintes à conclusão da fusão.

O novo grupo – Getty Images Holdings – será avaliado em aproximadamente US$ 3,7 bilhões (R$ 22,6 bilhões), segundo o comunicado.

A Getty Images Holdings permanecerá listada na Bolsa de Valores de Nova York. A Getty oferecerá pagamento de US$ 331 milhões (R$ 2 bilhões) em dinheiro, assim como 319,4 milhões de ações da Getty Images aos acionistas da Shutterstock.

"Com a demanda por conteúdos visuais potentes aumentando rapidamente em todos os setores, não havia momento melhor para as nossas duas empresas se unirem", disse Craig Peters, CEO da Getty Images.

O perfil financeiro "mais sólido" da empresa resultante da fusão "deverá criar maior capacidade" para os clientes investirem e inovarem, explica o comunicado.

A Getty mantém acordos comerciais com vários grandes veículos de comunicação, entre eles a Agence France-Presse (AFP), para distribuição de fotos.

Na bolsa, a Getty Images ganhava 24,51% e a Shutterstock 21,94%, pouco antes das 15h45 GMT (12h45 no horário de Brasília).