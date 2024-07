Aeroporto é evacuado na França por 'razões de segurança'

Na manhã desta sexta-feira (26.07), a poucas horas da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, o aeroporto de Basileia-Mulhouse, na divisa entre França e Suíça, foi evacuado por "razões de segurança", conforme anúncio feito pela equipe que administra o aeródromo. "Por razões de segurança, o terminal teve que ser evacuado e atualmente está fechado", informou a administração do aeroporto. Segundo a polícia francesa, houve um alerta de bomba.

A medida de evacuar o aeroporto foi tomada pouco tempo depois que a empresa ferroviária francesa SNCF anunciou ter sofrido um "ataque maciço" para "paralisar" sua rede de alta velocidade, afetando 800 mil passageiros.

Reaberto

No caso do aeroporto de Basileia-Mulhouse, pouco tempo depois do alerta, a administração fez uma nova postagem nas redes sociais atualizando a situação e informando que o local foi reaberto e as operações estão sendo retomadas gradualmente.