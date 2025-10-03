Capa Jornal Amazônia
Aeroporto de Munique, na Alemanha, é fechado temporariamente por causa da presença de drones

Estadão Conteúdo

O Aeroporto de Munique teve as operações suspensas na noite da quinta-feira, 2, por causa da presença de drones na região. O controle de tráfego aéreo restringiu o acesso de aeronaves ao terminal pouco depois das 22h, e posteriormente cancelou todos os pousos e decolagens.

Dezessete decolagens foram canceladas e 15 voos com destino a Munique tiveram de ser direcionados para outros aeroportos alemães. A operação foi retomada às 5h desta sexta-feira. As autoridades locais não se manifestaram sobre a origem dos drones.

A ocorrência foi a mais recente de uma série de avistamentos de drones em diversos aeroportos da Europa. Autoridades do continente creem que a Rússia pode estar por trás dos incidentes. Fonte: Associated Press.

