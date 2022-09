Aeronave com destino São Paulo solta faíscas após decolagem; vídeo

Um avião soltou faíscas segundo depois da decolagem. O incidente aconteceu na última quarta-feira (21), ao sair do aeroporto de Newark, em Nova York. A aeronave da United Airlines tinha como destino São Paulo, no sudeste do Brasil, mas precisou ficar no ar por alguns minutos para a queima de combustível e depois retornou aos Estados Unidos.

Alguns jornais internacionais e sites especializados em aviação indicaram que houve um problema mecânico, especificamente com a falha na bomba de pressão hidráulica. A aeronave seguiu rota em direção ao Oceano Atlântico, deu cinco voltas e retornou ao aeroporto. Não há registro de feridos.

Em nota, a United Airlines disse que “Após perceber um problema mecânico, logo após a decolagem, o avião permaneceu no ar para queimar combustível e depois pousou em segurança”.

Ainda de acordo com a empresa, dentro na aeronave tinham 256 passageiros, todos desembarcaram em segurança e aguardavam um novo voo.