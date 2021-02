Advogado se confunde com filtro de gato em audiência virtual e vídeo viraliza

Um advogado viralizou após se enrolar com os filtros durante uma chamada de vídeo e travar em um que o deixava com o rosto de um gato. O vídeo da audiência virtual – referente a um caso de confisco civil – viralizou nesta terça-feira (9).

Por trás da imagem de um gatinho branco, mexendo apenas os olhos e a boca, estava Rod Ponton, advogado do condado de Presidio, no Texas. Ele não conseguiu remover o filtro durante a audiência. “Senhor Ponton, acredito que você tenha um filtro ligado nas configurações de vídeo”, alertou o juiz Roy Ferguson.

“I’m here live, I’m not a cat,” says lawyer after Zoom filter mishap



“I can see that,” responds judge pic.twitter.com/HclKlAUwbM