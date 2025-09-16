Adolescentes chineses terão de pagar cerca de R$ 1,6 milhão por urinar em sopa

Dois adolescentes chineses de 17 anos foram condenados a pagar 2,2 milhões de yuans (cerca de R$ 1,6 milhão) à rede de restaurantes Haidilao e a um de seus fornecedores, após urinarem em uma panela de hotpot, ensopado com carnes, vegetais e cogumelos típico da culinária da China. As informações são da rede britânica BBC.

O incidente ocorreu em fevereiro, em uma filial de Xangai da Haidilao. Os jovens publicaram um vídeo de seu ato de embriaguez, gerando muitas críticas. A Haidilao abriu seu primeiro restaurante em Jianyang, na província de Sichuan, e hoje opera mais de 1.000 restaurantes em todo o mundo.

Apesar de não haver indícios de que alguém tenha consumido o caldo contaminado, a Haidilao se ofereceu para compensar mais de 4 mil clientes que visitaram a filial entre 24 de fevereiro, dia em que os adolescentes estiveram no restaurante, e 8 de março, com reembolso integral e uma indenização em dinheiro equivalente a 10 vezes o valor cobrado.

A Haidilao ainda substituiu todos os equipamentos para hotpot e afirmou ter realizado trabalhos de limpeza e desinfecção. Em março, a empresa pediu mais de 23 milhões de yuans em perdas, considerando também o valor destinado à compensação dos clientes.

Um tribunal de Xangai concluiu na última sexta-feira, 12, que os adolescentes violaram os direitos de propriedade e a reputação das empresas, e que os pais dos adolescentes "não cumpriram seu dever de tutela", ordenando que eles arcassem com a indenização de 2,2 milhões de yuans.

Segundo a BBC, o valor total da indenização inclui 2 milhões de yuans por danos operacionais e à reputação, 130 mil yuans a um dos fornecedores por perdas de utensílios de mesa e despesas de limpeza e 70 mil yuans em custas judiciais. O tribunal decidiu, no entanto, que qualquer indenização adicional oferecida pela Haidilao aos seus clientes foi uma "decisão comercial voluntária".