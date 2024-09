adolescente filha de brasileiros desaparece nos eua

Uma adolescentes de 15 anos, filha de brasileiros, desapareceu nos Estados Unidos. Amanda Caldeira mora em Harrison - cidade com cerca de 20 mil habitantes, no estado de Nova Jersey, e que fica a 16 km de Nova York. Ela foi vista pela última vez no dia 28 de agosto, quando saiu de casa pela parte da tarde e não retornou. Desde então, familiares e amigos realizam uma campanha para tentar localizar a menina. A polícia investiga o caso.

"Muito difícil, triste, mas temos esperança de que ela vá voltar", declarou Lucelia Santos, mãe da adolescente, em entrevista ao portal G1. A mulher, que nasceu em Curitiba, mora há 22 anos nos Estados Unidos.

A mãe da menina tem utilizado as redes sociais para pedir por ajuda e chegou a receber trote que a fez passar mal. "Meu mundo está pausado em sofrimento e angústia. Peço a todos que não cessem de orar a Deus para que minha filha possa aparecer", declarou a mulher.

Investigação

Segundo reportagem do portal G1, imagens de câmeras de segurança revelaram que Amanda embarcou em um trem e desceu em Jersey City, a pouco mais de 10 km de Harrison.

Um alerta foi emitido pela Polícia nas redes sociais, com fotos e descrições da garota.