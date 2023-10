Adolescente de 14 anos atira em várias pessoas em shopping; vídeo

Um adolescente, de 14 anos, atirou contra pessoas em shopping mais famoso de Bangkok, na Tailândia. O caso ocorreu nesta terça-feira (3). Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, três pessoas morreram e outras três ficaram feridas.

Em vídeos que circulam nas redes sociais as pessoas que estavam no Siam Paragon, no centro da capital tailandesa, correm ao ouvir barulho de tiros. Segundo imprensa local, o suposto atirador foi preso por policiais dentro do estabeleciomento. As vítimas ainda não foram identificadas.

VEJA MAIS

Siam Paragon é o shopping mais famoso da Tailândia e recebe também muitos turistas. Uma delas, a chinesa Liu Shiying, que se escondeu durante tiroteio. “Ficamos todos escondidos. Ninguém teve coragem de sair", relatou.

O primeiro-ministro do país, Srettha Thavisin, expressou preocupação com o incidente. “Estou bastante preocupado com a segurança pública”, disse.

Casos de violência são comuns na Tailândia

No ano passado, um caso chocou o país e o mundo quando um ex-policial matou 26 crianças e 12 adultos, dentro de uma creche, durante ataque com arma de fogo e faca. Já em 2020, um soldado atirou e matou 29 pessoas e feriu 57 em um tumulto na cidade de Nakhon Ratchasima, no nordeste da Tailândia.