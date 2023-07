Atirador com colete a prova de balas mata quatro pessoas e deixa duas crianças feridas na Filadélfia

Quatro pessoas morreram e duas crianças ficaram feridas após um homem vestindo um colete à prova de balas abrir fogo ao longo de vários quarteirões do bairro de Kingsessing, no sudoeste da Filadélfia, nos Estados Unidos, na noite de segunda-feira (3). De acordo com a polícia, dois supeitos foram identificados. Um deles é um homem de 40 anos que portava um rifle tipo AR e uma pistola.

Outra pessoa, que os investigadores acreditam que pegou uma arma e também atirou, estava sob custódia da polícia. Além das vítimas, vários veículos foram danificados. Os policiais correram atrás do primeiro suspeito enquanto ele atirava.

Ainda não se sabe o que levou ao tiroteio. “Não temos absolutamente nenhuma ideia de por que isso aconteceu. Mas, graças a Deus, nossos policiais estiveram aqui no local e responderam tão rapidamente quanto eles”, declarou a comissária de polícia da Filadélfia, Danielle M. Outlaw.

VEJA MAIS

De acordo com a polícia, três dos quatro mortos tinham entre 20 e 59 ano. A idade do quarto não foi divulgada. As identidades das vítimas também não foram reveladas.

Outlaw descreveu as condições das duas crianças baleadas como estáveis. Elas têm 2 e 13 anos.