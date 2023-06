Vítimas atingidas por disparos em colégio do Paraná eram namorados; Lula se manifesta

De acordo com familiares, a aluna morta com um tiro e o rapaz atingido por um disparo na cabeça no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no norte do Paraná, eram namorados. O atentado ocorreu na manhã desta segunda-feira (19).

As vítimas foram identificadas como Karoline Verri Alves e Luan Augusto. Em entrevista à rádio CBN, o coronel Hudson Leôncio Teixeira, secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, disse que o garoto tinha 16 anos.

A jovem morreu no local; o rapaz foi levado em estado grave de saúde para o Hospital Universitário de Londrina (H.U), a 14 quilômetros de Cambé.

O suspeito do crime é um jovem de 21 anos, ex-aluno da escola. Segundo o governo do Paraná, ele foi até a unidade afirmando que queria solicitar documentos, quando fez os disparos. A ocorrência foi registrada às 9h20 e o atirador foi preso.

O autor, que não teve a identidade revelada, foi preso e levado para a delegacia para prestar depoimento. Em nota, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior decretou luto oficial de três dias e lamentou profundamente o ocorrido.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também se pronunciou sobre o ataque:

"Recebo com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um caminho para a paz nas escolas. Meus sentimentos e preces para a família e comunidade escolar", escreveu Lula em seu perfil no Twitter.