Menina é morta dentro de escola no Paraná; outra criança está em estado grave

Uma menina morreu e um menino ficou ferido em estado grave após um ataque dentro de uma escola no Paraná. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (19), no Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé, no norte do Estado. Um ex-aluno de 21 anos, que foi até a direção da escola solicitar documentos, teria sido o autor do crime, de acordo com a Polícia Militar.

A criança ferida na cabeça foi socorrida. Ainda não há informações sobre a idade das vítimas.

Policiais militares, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local do ataque. O atirador foi preso.