Ataque em escola no Paraná: atirador encontrado morto estava com outro suspeito do crime em cela

Nesta quarta-feira (21), foi encontrado morto o atirador responsável pelo ataque a tiros no Colégio Municipal Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. O indivíduo, cujo nome não foi divulgado, dividia a cela com outro detento, também relacionado ao crime que resultou na morte de dois adolescentes no início desta semana. A informação foi confirmada pelo advogado Marcelo Gaya, escolhido para representar o autor do crime.

Foi o companheiro de cela do atirador que alertou os agentes da casa de custódia de Londrina (PR) sobre a morte do homem de 21 anos. Segundo Gaya, o segundo preso é um homem também de 21 anos, suspeito de auxiliar o atirador na execução do crime. O advogado enfatizou que não havia nenhuma desavença entre os dois detentos.

Em comunicado, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que o Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (Deppen) já iniciou uma investigação interna para esclarecer o ocorrido. A Polícia Civil também está conduzindo uma investigação para determinar as circunstâncias da morte.