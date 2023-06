Jovem de 21 anos que matou adolescentes em escola do Paraná é encontrado morto na prisão

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) informou que o jovem de 21 anos que matou dois adolescentes no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, norte do estado, foi encontrado morto na Casa de Custódia de Londrina, na noite de terça-feira (20). Ainda não há detalhes sobre a causa da morte. O rapaz estava preso desde segunda-feira (19) em Londrina. De acordo com a Sesp, ele era esquizofrênico e que fazia tratamento para a doença.

O crime ocorreu na última segunda-feira (19), quando o jovem procurou a direção da escola alegando que precisava de alguns documentos e atirou contra as pessoas dentro da unidade de ensino. Baleada na cabeça, a aluna Karoline Verri Alves, de 17 anos, morreu ainda na escola. A outra vítima, Luan Augusto, de 16 anos, qie era namorado de Karoline, também foi baleado na cabeça e morreu no hospital.

Além do rapaz de 21 anos, a Polícia Civil prendeu outro homem de 21 anos suspeito de ajudar a organizar o ataque. Um adolescente de 13 anos - também suspeito de envolvimento no caso - foi conduzido até a delegacia, ouvido e liberado.