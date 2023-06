PF promove leilão

A Superintendência da PF no Pará promove amanhã, às 9h, leilão de veículos, por meio do site do Leiloeiro Público.

Perigo ao volante

Álcool no trânsito mata 1,2 brasileiro por hora, aponta levantamento do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa).

Flávio Dino (J. Bosco)

"Quando um jovem perde a vida, toda a juventude perde.”

Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, que lamentou o ataque a uma escola em Cambé (PR), ontem, que deixou dois alunos mortos. Para Dino, o crime é “simbólico”.

LIXO

PREJUÍZO

Balanço de 2022 publicado neste mês pela Guamá Tratamento de Resíduos aponta que a empresa tem prejuízo mensal superior a R$ 2,5 milhões por mês, em média, nas operações do aterro sanitário de Marituba. A companhia alega que o valor pago pelas prefeituras de Belém e Ananindeua não cobre os cursos do serviço. Além disso, o município de Marituba, sede da unidade, é isento de pagamento. O balanço foi auditado pela Ernst Young. O resultado reforça a decisão da empresa de encerrar o recebimento do lixo doméstico das três cidades no dia 31 de agosto de ano, como definido em acordo mediado pelo Tribunal de Justiça do Pará.

PORTO

FUTURO

Com ordem de serviço assinada no último sábado, durante cerimônia que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Porto Futuro II está orçado em R$ 300 milhões e a previsão é de que as obras sejam concluídas em 25 meses. O novo espaço, cujo projeto básico foi realizado pela Secretaria de Cultura, sob coordenação de Ursula Vidal e da equipe técnica da Secretaria de Cultura, prevê espaços para cultura popular e patrimônio imaterial, para a história na navegação amazônica, para as experiências com sabores e produtos da biodiversidade e para a comercialização de artesanato desenvolvido nas diversas regiões do Pará.

ÁGUA

PERDAS

O Instituto Trata Brasil divulgou ontem a nova edição de um estudo que aponta em mais de 40% a perda de água potável no Brasil, antes de chegar às residências brasileiras. Os resultados do estudo “Perdas de água 2023: desafios para disponibilidade hídrica e avanço da eficiência do saneamento básico no Brasil” fazem uma análise dos estados do país e dos 100 maiores municípios presentes no “Ranking do Saneamento”.

NORTE

O resultado indica que a água tratada desperdiçada diariamente equivale a cerca de 8 mil piscinas olímpicas. A situação mais grave é na região Norte, responsável por mais da metade da água tratada perdida em todo o país, com 51,16% da água perdida durante a distribuição.

IMPACTOS

Para entender os impactos dessas perdas, o Norte do país abriga mais de 18 milhões de habitantes, sendo que 40% da população, aproximadamente 7 milhões de pessoas, ainda vivem sem acesso à água potável, como apontam os dados do “Painel Saneamento Brasil”.

DESEMPENHO

O desempenho é pior em cinco dos sete estados do Norte, onde Amapá e Acre apresentam os índices mais elevados, com perdas acima de 74% de água. Somente nos estados do Pará e Tocantins o volume de perdas é menor que a média nacional, de 40,3%. O Pará é o segundo que menos perde água na região, com 37,36% de perdas, enquanto o Tocantins tem a menor perda, de 35,49%.

FUNGO

CERCO

Os municípios de Altamira, Alenquer e Juruti, na região oeste do Pará, estão recebendo uma ação intensa de prevenção ao fungo monilíase, uma espécie que causa sérios danos à produção de cacau, uma das cadeias produtivas mais importantes do Estado. Na ação, os técnicos da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) percorrem feiras livres, portos, embarcações, fazem visitas técnicas em propriedades rurais e reuniões com os produtores e representantes de sindicatos rurais, secretarias de agricultura locais e demais instituições ligadas à agricultura, para fechar o cerco à disseminação do fungo, que deu sinais na região e pode provocar um grave prejuízo à economia do cacau, que rende ao Pará mais de R$ 1,9 bilhão por ano.

PROTEÇÃO

PESCA

Cinco mil famílias de 64 comunidades pesqueiras da região do Lago Grande de Curuai, que abrange parte dos municípios de Santarém, Óbidos e Juruti, foram beneficiadas com a homologação do Acordo de Pesca, que estabelece as regras que devem ser seguidas pelas comunidades para o manejo e controle pesqueiro na região. O acordo prevê período de defeso com vedação da pesca do tucunaré no período de 1º de janeiro a 30 de março de cada ano nos lagos pertencentes ao município de Santarém, além de períodos de restrição do uso de malhadeiras específicas e impedimento no uso de rede de emalhar a menos de 200 metros das zonas de confluência de rios, lagos, igarapés e corredeiras.

Em Poucas Linhas

- O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) publicou, nesta segunda-feira (19), elogio à atuação de deputados federais paraenses em apoio ao fortalecimento da assistência em saúde ocular no país.

- Os deputados Júnior Ferrari (PSD) e Keniston Braga (MDB) firmaram com o CBO o compromisso de apoiar, no Pará, as ações que valorizam a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças que, sem os cuidados necessários, podem levar à cegueira, como catarata e glaucoma, sendo este último caso cegueira irreversível.

- O governo federal deve liberar nos próximos dias R$ 2 milhões para atender as famílias refugiadas no país. O Pará será um dos beneficiados com recursos por ser, segundo levantamento do governo, um dos estados que mais recebe refugiados, principalmente da Venezuela, a maioria com pouca ou nenhuma formação profissional. As cidades paraenses que mais recebem os migrantes são Belém e Santarém.

- A programação pelo aniversário de 112 anos da Assembleia de Deus no Brasil será encerrada na noite de hoje, com culto de celebração no Centenário Centro de Convenções, em Belém, a partir das 19h.

- O 17º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que, pela primeira vez, será realizado na região Norte do país, será aberto hoje, no Teatro Maria Sylvia Nunes, da Estação das Docas, com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho, além de ministros.

- O encontro segue até quinta-feira (22) e, entre as pautas, estará a discussão de temas dedicados à Amazônia, em especial a relação entre a segurança e o meio ambiente.

- Titular da Secretaria das Mulheres no Pará, Paula Gomes tomou posse como a nova presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres (CEDM).

O Conselho reúne organizações da sociedade civil e diversas instituições comprometidas com a defesa dos direitos das mulheres no Pará.