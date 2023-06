Ataque em escola do Paraná: morre segunda vítima em hospital

A segunda vítima do atirador em escola do Paraná, o estudante Luan Augusto, de 16 anos, morreu, na madrugada desta terça-feira (20), no Hospital Universitário de Londrina (HU). O óbito de Luan foi confirmado pela família ao G1 PR. O assassino está preso.

VEJA MAIS

Na última segunda-feira (19), o jovem foi atingido com tiros na cabeça por um ex-aluno, de 21 anos, que entrou no colégio dizendo que iria solicitar documentos. Luan chegou a ser levado para o HU, mas estava em estado grave, não resistiu aos ferimentos e morreu por volta de 3h15 da madrugada.

A namorada de Luan, a aluna Karoline Verri Alves, também foi uma das vítimas. Ela morreu dentro da escola, logo após o suspeito invadir o local e iniciar os disparos. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel (Samu), Karoline foi atingida na cabeça. O corpo da moça está sendo velado na manhã desta terça-feira (20).

A Polícia Militar do Paraná (PM-PR) foi acionada após os disparos. Os agentes apreenderam com o suspeito uma machadinha, carregadores de revólver e a arma usada. Também foram encontradas com o suspeito um caderno com anotações sobre ataques em escolas, incluindo o de Suzano, em São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a família do assassino informou que ele é esquizofrênico e que faz tratamento para a doença.