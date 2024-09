Adolescente brasileiro morre em ataque no Líbano nesta quarta-feira (25/9)

Um adolescente brasileiro de 15 anos morreu, nesta quarta-feira (25/9), vítima de um ataque israelense no Líbano. A informação foi confirmada pelo Itamaraty. O menino foi identificado como Ali Kamal Abdallah.

Segundo as primeiras informações apuradas pelas autoridades, de acordo com o portal CNN, o adolescente estava acompanhado do pai, de nacionalidade paraguaia, quando foi atingido por um ataque aéreo no Vale do Beqaa, a 30 quilômetros da capital Beirute.

É a primeira morte de brasileiro no conflito no Líbano. A embaixada Brasileira em Beirute está prestando assistência aos familiares. O adolescente nasceu em Foz do Iguaçu, no Paraná.

A Embaixada do Brasil em Beirute começou a consultar nesta terça-feira (24) brasileiros que vivem no Líbano sobre o interesse em receber apoio do governo brasileiro para deixar o país do Oriente Médio.

Os brasileiros foram orientados a responder um formulário para que o Brasil possa seguir com planejamento de eventual operação de resgate. A Força Área Brasileira (FAB) informou que está preparada para fazer uma eventual operação resgate brasileiros no Líbano, sob ataque de Israel.

O Líbano abriga a maior comunidade brasileira no Oriente Médio, com 22 mil pessoas. A embaixada orientou também que brasileiros não façam viagem ao Líbano e recomendou que, residentes ou de passagem deixem o país, por meios próprios “até o retorno à normalidade”

A embaixada também orienta aos brasileiros que decidam permanecer no Líbano que não fiquem “no sul do país, em zonas de fronteira ou em outras áreas de reconhecido risco”. de acordo com a embaixada, deve-se “adotar as indicações de segurança das autoridades locais, com atenção às áreas consideradas de risco”.