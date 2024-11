Adolescente abre fogo, mata 2 pessoas e fere outras 6 no centro de Orlando, nos EUA

Um ataque a tiros no centro de Orlando, no momento em que grandes multidões se reuniram para celebrar o Halloween, na noite desta quinta-feira (31.10), matou duas pessoas e deixou outras seis feridas. O suspeito dos disparos é um adolescente de 17 anos, que foi preso, segundo o chefe de polícia Eric Smith.

Ainda de acordo com a autoridade policial, cerca de 100 agentes estavam trabalhando na área, por isso, houve uma resposta rápida ao ataque. “Ele passou por vários policiais”, declarou Smith. “Ele realmente não se importou", acrescentou. O jovem já havia sido preso em 2023, por uma acusação de roubo qualificado.

O adolescente abriu fogo no primeiro local, fugiu com a multidão, e seguiu para um segundo local, onde promoveu novo ataque. Procurador de Orange County, Andrew Bain informou que as autoridades avaliam se ele deve ser acusado como adulto. “Obviamente, pelas múltiplas vítimas e pela natureza descarada do crime, há vários fatores agravantes que se encaixariam na matriz para acusá-lo como adulto”, declarou.

Os feridos foram levadas para um hospital e estão estáveis.