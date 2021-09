Acusado de roubar raspadinha premiada milionária de idosa diz que se arrepende

Preso preventivamente acusado de furtar uma raspadinha premiada de 500 mil euros, que correspondem a cerca de R$ 3,1 milhões, de uma idosa de 69 anos, um homem se diz arrependido do crime. O crime foi cometido no dia 2 de setembro, em Nápoles, na Itália. Gaetano Scutellaro, de 57 anos, cumpre prisão por suspeita de furto agravado e tentativa de extorsão. As informações são do UOL.

O advogado do italiano, Vincenzo Strazzullo, afirmou que seu cliente "entendeu que errou". "Ele se arrependeu e se desculpou com todos por aquilo que fez. Em lágrimas, pediu perdão para a idosa", declarou o defensor.

No dia do crime, a idosa havia comprado duas cartelas da raspadinha "Gratta e Vinci" em uma tabacaria da cidade italiana. Uma delas estava premiada com meio milhão de euros.

A senhora avisou um funcionário do estabelecimento, que repassou a cartela para Scutellaro, dono da loja. No entanto, o homem teria ficado com a raspadinha e fugido de moto.

O comerciante foi preso no domingo (5), enquanto tentava fugir para Tenerife, na Espanha. Ele estava com o bilhete premiado escondido em um banco.

O suspeito tem audiência marcada para a quinta-feira (9), quando, de acordo com sua defesa, deve confessar o crime diante de um juiz.

Para sites italianos, em entrevistas concedidas nos últimos dias, Scutellaro chegou a dizer que era inocente e que a raspadinha premiada não era da idosa, mas dele mesmo.