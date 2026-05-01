Acho que há cerca de 400 petroleiros retidos no Estreito de Ormuz, diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que acredita que há cerca de 400 petroleiros retidos no Estreito de Ormuz em meio aos bloqueios tanto do lado americano quanto iraniano.

Em evento para a terceira idade, Trump afirmou que os EUA não vão sair antes do tempo do Irã e "deixar que o problema volte". "Vamos 'cuidar' de países que querem ter arma nuclear", ameaçou.

O republicano apontou que Teerã não está cumprindo o acordo que Washington precisa, mas que os EUA vão "resolver isso da maneira certa", sem oferecer mais detalhes. O mandatário também voltou a dizer que o preço do petróleo vai cair assim que guerra acabar e que achava que o mercado de ações iria cair 25% com o conflito.

Sobre as tarifas de 25% sobre exportações de automóveis da União Europeia, o republicano comentou que o bloco europeu não cumpriu o acordo comercial com os EUA, mas que pode voltar atrás da taxação se os europeus passarem a produzir veículos no país.