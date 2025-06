Ação da Guarda Nacional em Los Angeles custará ao menos US$ 134 milhões e durará 60 dias

O secretário de Defesa dos Estado Unidos, Pete Hegseth, afirmou, sobre o envio de oficiais da Guarda Nacional à Los Angeles, determinado pelo governo Trump, que "deixamos muito claro que serão 60 dias porque queremos que aqueles manifestantes violentos, saqueadores e marginais que estão atacando nossos policiais saibam que não vamos a lugar nenhum". A declaração foi feita a membros do subcomitê de defesa da Comissão de Apropriações da Câmara dos Deputados dos EUA nesta terça-feira.

"A estimativa atual de custo para o desdobramento em Los Angeles é de US$ 134 milhões, valor que se refere, em sua maior parte, a transporte, alojamento e alimentação", disse Bryn Woollacott MacDonnell, assistente especial do secretário de Defesa que atualmente responde como principal autoridade financeira do Pentágono.

Aos parlamentares, Hegseth ainda disse acreditar "que estamos entrando em uma nova fase, especialmente sob o presidente Trump, com seu foco na segurança interna, em que a Guarda Nacional e a reserva passam a ser componentes críticos de como protegemos o território nacional". Mais cedo, Hegseth se recusou a responder a perguntas de um congressista sobre quanto custará o envio de fuzileiros navais ativos a Los Angeles.