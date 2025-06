Governador da Califórnia pede a tribunal que impeça Trump de usar tropas da Guarda Nacional

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, entrou com um pedido de emergência no tribunal federal nesta terça-feira para impedir que o governo de Donald Trump use a Guarda Nacional e os fuzileiros navais para ajudar nas batidas de imigração em Los Angeles.

A medida de Newsom foi tomada depois que Trump ordenou o envio de cerca de 4.000 membros da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais para Los Angeles, após protestos contra a intensificação da aplicação das leis de imigração pelo presidente.