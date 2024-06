Açaí está entre as 10 melhores frutas do mundo, aponta site

O açaí está no "ranking internacional das melhores frutas do mundo". É o que diz o site TasteAtlas, baseado nas avaliações dos próprios usuários. A lista atualizada no final de 2023 permite comparar pratos de todo o mundo que utilizam os mesmos ingredientes ou técnicas de preparo.

Entre as frutas brasileiras que se destacaram, o açaí, conhecido por seus benefícios à saúde e apreciado mundialmente, alcançou a 7ª posição com uma classificação de 4.5 estrelas.

A jabuticaba, originária da Mata Atlântica brasileira, também se destacou ao superar frutas populares como morango, pêssego e cereja. Com uma avaliação impressionante de 4.7 estrelas, a jabuticaba conquistou a segunda posição no ranking, ficando atrás apenas do mangostão, uma fruta asiática.

Já o guaraná, famoso por ser utilizado em bebidas energéticas, está na 41ª posição, com uma classificação de 4,2 estrelas.

Veja a classificação das 10 melhores frutas do mundo, segundo o ranking do site:

1 - Mangostão (Indonésia)

2 - Jabuticaba (Brasil)

3 - Deglet Nour (tâmara da Tunísia)

4 - Rodakina Naoussas (um tipo de pêssego da Grécia)

5 - Morango Cassubiano (Polônia)

6 - Wisnia Nadwislanka (um tipo de cereja da Polônia)

7 - Açaí (Brasil)

8 - Lúcuma (Peru)

9 - Limão de Sorrento (Itália)

10 - Tangerina de Quios (Grécia)