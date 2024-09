Aborto é tema sensível durante debate presidencial norte-americano

Kamala Harris e Donald Trump participam do primeiro e decisivo debate presidencial norte-americano no National Constitution Center, na Filadélfia, Pensilvânia, nesta terça-feira (10). O segundo tema abordado durante o encontro foi o abordo, assunto sensível em ambos os lados.

Trump começou a responder afirmando que o vice-presidente escolhido para a chapa de Kamala, Tim Walz, é a favor do abordo até o nono mês de vida do bebê. “O vice dela acha que está tudo bem [com a legalização]. Comigo, não tá tudo bem”, disse o ex-presidente e candidato.

Em contrapartida, Kamala Harris rebateu dizendo que Trump conta “um monte de mentiras”. “O que não é surpresa. Trump escolheu três membros da Suprema Corte com a intenção de tirar a jurisprudência do abordo. Em mais de 20 estados, o abordo é banido, tornando um médico, ou enfermeiro, criminoso se fizer”, explica.

A mediadora do debate, Linsey Davis, citou uma declaração do vice escolhido para acompanhar Trump na corrida presidencial, J. D. Vance, em que ele afirma que o aborto seria vetado nos Estados Unidos. Trump recuou da afirmação e ressaltou que ninguém pode falar por ele.