À espera de resgate, brasileiros dizem ter sido abandonados na Ucrânia

Três brasileiros que ainda não conseguiram sair da Ucrânia (após o início da guerra) usaram as redes sociais para denunciar que foram 'deixados para trás' pela embaixada do Brasil. O engenheiro David Abu-Gharbil, de Minas Gerais, e os jogadores de futsal Jonatan Bruno Santiago, de Santa Catarina, e Matheus Ramires, do Rio Grande do Sul, estão em um hotel localizado no centro de Kiev, capital da Ucrânia, desde domingo, 27, à espera de resgate.



Os três ficaram para trás após a partida de um grupo de mais de 50 brasileiros. O grupo fugiu para a cidade de Chernivtsi, no Oeste da Ucrânia. De lá, pegariam outro trem para Romênia.



Nas redes sociais, o engenheiro conta que ele e os amigos tentaram escapar pela Romênia na última segunda-feira, 28, e agora tentam uma nova rota de fuga para a Polônia. O engenheiro disse ainda que o plano de fuga foi organizado pela embaixada brasileira, mas, ao chegar na estação, encontraram os metrôs fechados na manhã de segunda-feira, 28. “A embaixada falou que iria ajudar, e não ajudou em nada. Só falou pra gente ir até os trens. Até agora o metrô está fechado. Eles deram a informação de que estava aberta e não está, então quem estiver longe e tiver que ir para o metrô não vá, porque não está aberto”, disse David em suas redes sociais.

Em nota, o Itamaraty disse que "presta toda a assistência cabível aos nacionais brasileiros naquele país", sem se referir à publicação dos brasileiros nas redes sociais. "O Itamaraty, por meio das Embaixadas do Brasil em Kiev e em Bucareste, está coordenando a operação de retirada dos brasileiros em contato direto com o chefe da estação central de trens de Kiev, das autoridades locais em Chernivtsi e das autoridades migratórias romenas", completa o documento.



Até o momento, registraram-se junto à Embaixada do Brasil em Kiev cerca de 250 brasileiros, segundo o Itamaraty.