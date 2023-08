Quase 30 pessoas morrem após ponte desabar na índia

Nesta quarta-feira, 23, pelo menos 26 pessoas morreram depois que uma ponte desabou na cidade de Sairang, no nordeste da Índia. O incidente aconteceu durante a construção de uma ferrovia sobre a estrutura, informou o ministro-chefe do Estado de Mizoram, Zoramthanga, no X (antigo Twitter).

Também pela rede social, o primeiro-ministro do país, Narendra Modi, afirmou que “as operações de resgate estão em andamento e toda a assistência possível está sendo prestada às pessoas afetadas”.

