Equipes de resgate são mobilizadas para salvar gato preso no ponto mais alto de ponte em Lisboa

Um barco, uma ambulância, guindastes e vários profissionais foram mobilizados, nesta terça-feira (28), para ajudar no resgate de um gato que ficou preso no ponto mais alta da Ponte Vasco da Gama, localizada em Lisboa, Portugal. As imagens da operação foram divulgadas pelas equipes do núcleo de Intervenção e Resgate Animal (IRA), que ajudaram a salvar o gato.

VEJA MAIS

As equipes chegaram após receber a denúncia de que havia um animal com “risco imediato de vida”. De acordo com a notificação, o gato tinha “risco de cair no rio ou fugir para a pista, causando um acidente”. Nas redes sociais, o IRA falou sobre a mobilização.

"Isto tudo por um gato? Barcos, ambulâncias, gruas e vários operacionais ? Se tivéssemos helicópteros, também la estariam. Uma vida é uma vida e será respeitada por nós como tal!", escreveu. Segundo as equipes de resgate, o gato não tem fraturas nem hemorragias internas e sua respiração era compatível com o stress da situação". Porém, testou positivo para o vírus da imunodeficiência felina (FIV, sigla em inglês), doença popularmente conhecida como a “Aids felina” e que não tem cura. Por esse motivo, só poderá ser adotado por famílias que já tenham gatos com esta condição — ou que não tenham gatos.

Ele foi batizado de Vasco da Gama, mesmo nome da ponte, e agora está disponível para adoção.