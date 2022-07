Dezenove pessoas são mortas após ataque com mísseis Russos

Pelo menos 19 pessoas foram mortas pela Rússia, após ataque com mísseis a uma localidade próximo a Odessa, cidade ucraniana, no Mar Negro. Os mísseis atingiram um prédio de apartamentos e um resort, segundo informações repassadas por autoridades ucranianas. O fato ocorreu após a retirada de tropas russas da Ilha das Serpente. As informações são da Agência Brasil e do G1.

No ataque, 16 pessoas morreram na destruição do apartamento, e mais 3, incluindo crianças, no resort. Moradores estavam ajudando equipes de resgate a vasculhar os escombros em busca de mais vítimas.

Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, "as Forças Armadas russas não trabalham com alvos civis".

Um dia antes do ataque, a Rússia retirou suas tropas da Ilha das Serpente, ponto estratégico que virou símbolo de resistência ucraniana nos primeiros dias de guerra, quando os soldados ucranianos receberam o navio russo com a mensagem "Navio Russo, vá se f****!".

O ataque a Odessa ocorre depois que a Rússia intensificou os ataques pela Ucrânia, longe das linhas de frente, incluindo um na segunda-feira que matou pelo menos 19 pessoas em um shopping.

Moscou afirma que está atacando alvos militares. Kiev chama os ataques de crimes de guerra. Um general da Ucrânia afirmou nessa quinta-feira que a Rússia está tentando atingir alvos militares, mas está matando civis ao disparar mísseis obsoletos e imprecisos em áreas populosas.

(Carolina Mota, estagiária da redação sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política).