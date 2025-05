Quinze anos depois, ex-'garota mais peluda do mundo' surpreende com nova aparência

Supatra Sausuphan, que ganhou fama internacional aos 10 anos ao entrar para o Guinness World Records como a “adolescente mais peluda do mundo”, reapareceu nas redes sociais com um visual transformado e uma nova fase da vida. Hoje com 25 anos, a tailandesa vive em Bangcoc e compartilha momentos ao lado do marido.

Supatra nasceu com uma condição genética raríssima conhecida como Síndrome de Ambras — também chamada de "síndrome do lobisomem" — que provoca o crescimento anormal de pelos grossos em diversas partes do corpo, como rosto, orelhas, braços, pernas e costas. A doença é tão incomum que apenas algumas dezenas de casos foram registrados no mundo desde a Idade Média.

VEJA MAIS

Em suas últimas postagens nas redes sociais, Supatra aparece irreconhecível para quem lembra da imagem que rodou o mundo em 2010. Atualmente, ela raspa os pelos do corpo com frequência, mantendo apenas o cabelo natural, e se mostra feliz ao lado do companheiro. O casal, segundo ela, já comemora sete meses de união estável.

Antes da mudança no visual, a jovem falava abertamente sobre sua condição. Em entrevista a uma emissora italiana, chegou a dizer: “Não me sinto diferente de ninguém e tenho muitos amigos na escola”. No entanto, o convívio com o preconceito e apelidos cruéis, como “cara de macaco”, a levaram a buscar tratamentos para reduzir os pelos.

Segundo o pai da jovem, tratamentos a laser não surtiram o efeito desejado, e por isso ela passou a se depilar regularmente.