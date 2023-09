Melancia roubada e barba feita: Veja o que o brasileiro que estava foragido nos EUA fez durante fuga

O brasileiro Danilo Cavalcante, condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada Débora Evangelista Brandão, foi capturado na última quinta-feira (14) após 14 dias foragido. A operação de busca por Danilo envolveu agentes da SWAT, do FBI e da Polícia da Pensilvânia. O criminoso havia fugido da prisão no dia 31 de agosto, escalando as paredes até chegar ao telhado, e tinha planos de roubar um veículo para atravessar a fronteira do Canadá.

Enquanto morava no Brasil, ele foi lavrador e sabia o que era preciso para sobreviver na mata, fator que o ajudou nas duas semanas de fuga. Durante o tempo que ficou foragido, Danilo precisou se esconder, roubar pertences, invadir locais e encontrar formas de se alimentar, tudo sem deixar rastros.

O que Danilo Cavalcante fez durante a fuga

• Alimentação: Segundo as autoridades, após ser capturado, Danilo revelou detalhes de sua sobrevivência. Ele contou que ficou três dias sem alimentar, até roubar comida de uma fazenda, principalmente uma melancia que, usando sua própria cabeça como ferramenta, conseguiu abri-la para saciar sua fome. Além disso, ele bebia água de um riacho próximo de seu esconderijo.

• Esconderijo: Durante a fuga, o criminoso ficou em um local cercado de áreas florestais e bairros residenciais. Ele esteve parado no mesmo lugar durante dias e só se movia à noite. Danilo se escondeu em arbustos e escombros de madeira que estavam cobertos por uma lona azul. Para não deixar rastros, ele cobria suas fezes com folhas, para que não conseguissem o localizar.

• Roubos: O brasileiro roubou uma van que estava com as chaves no contato e foi encontrar um amigo. Logo depois, a van foi encontrada abandonada em um celeiro. Segundo os responsáveis pela operação, ele invadiu algumas casas e conseguiu um rifle calibre .22 que estava na garagem e uma mochila com algumas roupas.

• Aparência: Entre os pertences roubados, ele encontrou um barbeador e cortou sua barba para não ser reconhecido. Além disso, ele também substituiu seus sapatos de prisão por um par de botas encontrados em uma mochila roubada.

O que vai acontecer

Danilo Cavalcante foi capturado graças a uma operação que contou com câmeras de sensor térmico, cão farejador e cerca de 500 agentes de segurança. Após passar por um interrogatório, ele foi transferido para a Instituição Correcional Estadual Phoenix, uma prisão de segurança máxima localizada no condado de Montgomery, na Pensilvânia.

O local é conhecido por abrigar criminosos famosos como o comediante Bill Cosby, condenado por abuso sexual, e o serial killer George Banks, que cometeu o maior massacre da história da Pensilvânia.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)