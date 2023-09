Brasileiro que fugiu da cadeia nos EUA troca tiros com moradores

O brasileiro Danilo Cavalcante, que está foragido há 13 dias, desde que fugiu da cadeia do Condado de Chester, trocou tiros com moradores, segundo a polícia da Pensilvânia. Porém, as autoridades norte-americanas acreditam que ele não se feriu. De acordo com o tenente-coronel George Bivens, não há nenhum vestígio de sangue ou outras evidências no perímetro de buscas.

Para os policiais, Danilo está dentro do perímetro de buscas estabelecido. Eles acreditam que o brasileiro será preso "o quanto antes".

O fugitivo, visto pela última vez a cerca de 32 quilômetros da prisão de onde ele escapou, conseguiu roubar um rifle na garagem de uma casa na noite de segunda-feira (11).

"Nós o consideramos desesperado, o consideramos perigoso, toda a dinâmica confirma para nós que ele tem uma arma”, afirmou o tenente-coronel George Bivens, um dos policiais responsáveis pela operação de buscas, que conta com o trabalho de cerca de 500 policiais.

Danilo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos por matar a facadas ex-namorada Débora Evangelista Brandão.

Autoridades da Pensilvânia aumentaram de US$ 10 mil para US$ 25 mil (cerca de R$ 123 mil) a recompensa para quem tiver informações sobre o paradeiro do criminoso.