Brasileiro fugitivo nos EUA é visto sem barba e bigode em 10º dia de caçada

Danilo Cavalcante, brasileiro condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos por matar a namorada a facadas, foi flagrado por câmeras de segurança na noite deste sábado (09) na região de Phoexniville. A informação foi informada pela polícia local. Desta vez, diferente das outras, ele apareceu sem barba e sem bigode.

Neste domingo (10), chega ao 11º dia a caçada pelo brasileiro, que envolve dezenas de policiais, drones e helicópteros. Danilo fugiu da prisão de Chester no dia 31 de agosto escalando as paredes. O vídeo, que mostra parte da ação, já rodou o mundo. Nos últimos dias, uma atração turística, um jardim botânico, chegou a fechar porque ele foi visto nos arredores.

Escolas também foram fechadas e moradores aconselhados a não sair de casa. A nova aparição do fugitivo foi em uma cidade que fica a cerca de 40 km da cadeia de onde ele fugiu. Os policiais acreditam que Danilo possa ter roubado uma van branca e esteja usando o veículo para se locomover.

No flagrante do dia 4 de setembro, ele ainda tinha a aparência semelhante de quando fugiu, com barba no rosto e bigode. Foi criada uma força tarefa de centenas de agentes que busca pelo brasileiro que inclui agentes das seguintes organizações:

Agentes da Swat;

Delegados federais;

Agentes de polícia estaduais e do condado de Chester.

Condenação

Ele é condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada, Débora Evangelista Brandão, na cidade de Phoenixville, em abril de 2021. A vítima tinha 34 anos e foi morta a facadas. De acordo com a imprensa dos EUA, o Ministério Público do Condado de Chester classificou Danilo como "extremamente perigoso".

Débora Evangelista Brandão morava nos EUA com os dois filhos quando foi morta. As crianças presenciaram o crime.

Segundo as investigações, Danilo não aceitava o fim do relacionamento e, desde 2020, ameaçava Débora. Além disso, a apuração revelou que a vítima descobriu que Cavalcante era procurado pela polícia do Tocantins por ser o principal suspeito pelo assassinato de um homem em 2017.

"Ao saber que o réu tinha mandado de prisão em aberto por homicídio no Brasil, a vítima ameaçou expô-lo à polícia. Os detetives determinaram que esse foi o motivo do assassinato", afirmou a promotoria responsável pela acusação em comunicado.

De acordo com as autoridades, em 2017, Cavalcante fugiu para Porto Rico e, mais tarde, seguiu para os Estados Unidos, onde entrou ilegalmente.

Danilo foi preso duas horas após o assassinato de Débora e foi condenado pelo crime no dia 16 de agosto.